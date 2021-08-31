Güngören'de balkonu çöken bina tahliye edildi
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Güngören'de balkonu çöken bina tahliye edildi

Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Güngören'de balkonu çöken bina tedbir amaçlı tahliye edildikten sonra belediye ekiplerince mühürlendi.

Güngören'de balkonu çöken bina tedbir amaçlı tahliye edildikten sonra belediye ekiplerince mühürlendi.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Şehit Jandarma Er Ayhan Kocaman Sokak'taki 5 katlı binanın arka cephesinde bulunan birinci katındaki dairenin balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Belediye ekipleri, binada ve balkonun çöktüğü dairede incelemelerde bulundu.

Yıkılan balkon donatısında korozyon olduğu, bodrum katlarda yakın zamanda tamirat yapıldığı ancak hasarın ne derecede olduğunun henüz tespitinin yapılmadığı öğrenildi.

19 daire ve 2 iş yeri bulunan iki bloktan oluşan bina, ekiplerin yaptıkları incelemelerden sonra tedbir amacıyla boşaltıldı.

Bina zabıta ekiplerince mühürlendi.

Güngören'de balkonu çöken bina tahliye edildi
Güngören'de balkonu çöken bina tahliye edildi
Güngören'de balkonu çöken bina tahliye edildi
Güngören'de balkonu çöken bina tahliye edildi
Güngören'de balkonu çöken bina tahliye edildi
Güngören'de balkonu çöken bina tahliye edildi
Güngören'de balkonu çöken bina tahliye edildi
Güngören'de balkonu çöken bina tahliye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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