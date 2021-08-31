GÜNGÖREN'DE BALKON ÇÖKTÜ; 5 KATLI BİNA MÜHÜRLENEREK BOŞALTILDI

GÜNGÖREN'DE BALKON ÇÖKTÜ; 5 KATLI BİNA MÜHÜRLENEREK BOŞALTILDIHaber-Kamera: Vedat BAYRAKTAR - Ömer ÇETİNASLAN /İSTANBUL,(DHA) GÜNGÖREN'de, 5 katlı binanın birinci katındaki dairenin balkonu çöktü.

GÜNGÖREN'DE BALKON ÇÖKTÜ; 5 KATLI BİNA MÜHÜRLENEREK BOŞALTILDI

Haber-Kamera: Vedat BAYRAKTAR - Ömer ÇETİNASLAN/İSTANBUL,(DHA) GÜNGÖREN'de, 5 katlı binanın birinci katındaki dairenin balkonu çöktü. Karot örneği alınan bina, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Güngören, Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın arka cephesinde bulunan birinci kattaki dairenin balkonu gece saatlerinde çöktü. Olay sonrası belediye ekipleri binada incelemelerde bulundu. 19 daire 2 iş yeri olan iki bloktan oluşan bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Bina sakinlerinin kimisi akrabalarına yerleşirken, kimisi de belediye tarafından otellere yerleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı