Güngören'de araçların lastiklerini kesen kişiler yakalandı

Güngören'de araçların lastiklerini kesen kişiler yakalandı

GÜNGÖREN'de park halindeki araçların lastiğini kestiği belirlenen 3 kişi yakalandı.

17.08.2019 12:04
Güngören'de araçların lastiklerini kesen kişiler yakalandı

GÜNGÖREN'de park halindeki araçların lastiğini kestiği belirlenen 3 kişi yakalandı.
Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalar kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, 3 kişinin lastikleri kestikleri günün gecesinde Serkan K. isimli bir kişiyi de silahla yaraladıkları ortaya çıktı. Yapılan operasyonla  yaralama ve lastik kesme olaylarına karışan 3 kişi gözaltına aldı.
 


Kaynak: DHA
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