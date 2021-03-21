Güngören'de araçlara zarar veren şüphelilerden 1'i yakalandı
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Güngören'de araçlara zarar veren şüphelilerden 1'i yakalandı

21.03.2021 18:39 | Son Güncelleme: 21.03.2021 18:51

Güngören'de aralarında çıkan tartışma sonucu çevredeki araçlara zarar verdikleri öne sürülen 4 şüpheliden 1'i yakalandı.

Güngören'de aralarında çıkan tartışma sonucu çevredeki araçlara zarar verdikleri öne sürülen 4 şüpheliden 1'i yakalandı.

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mart'ta Haznedar Mahallesi'nde 4 kişinin, aralarında çıkan tartışma sonucu çevredeki araçlara zarar vermesine ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerden T.O'yu yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güngören'de araçlara zarar veren şüphelilerden 1'i yakalandı
Güngören'de araçlara zarar veren şüphelilerden 1'i yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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