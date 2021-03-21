Güngören'de araçlara zarar veren şüphelilerden 1'i yakalandı
21.03.2021 18:39 | Son Güncelleme: 21.03.2021 18:51
Güngören'de aralarında çıkan tartışma sonucu çevredeki araçlara zarar verdikleri öne sürülen 4 şüpheliden 1'i yakalandı.
Güngören'de aralarında çıkan tartışma sonucu çevredeki araçlara zarar verdikleri öne sürülen 4 şüpheliden 1'i yakalandı.
Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mart'ta Haznedar Mahallesi'nde 4 kişinin, aralarında çıkan tartışma sonucu çevredeki araçlara zarar vermesine ilişkin çalışma başlattı.
Olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerden T.O'yu yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı