Güngören'de ağaç seyir halindeki aracın üzerine devrildi; Sürücü yaralandı
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Güngören'de ağaç seyir halindeki aracın üzerine devrildi; Sürücü yaralandı

GÜNGÖREN'de seyir halindeki aracın üzerine ağaç devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

06.01.2020 18:13 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:13
Güngören'de ağaç seyir halindeki aracın üzerine devrildi; Sürücü yaralandı

'de seyir halindeki aracın üzerine ağaç devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Güngören Eski Asfaltı Caddesi'nde ilerleyen otomobilin üzerine şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi. Araçta hasar oluşurken sürücü yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerine çağrılan ambulansta müdahale edildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin yolu tekrar trafiğe açmak için çalışması sürüyor.


Kaynak: DHA
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