GÜNGÖREN'DE AĞAÇ SEYİR HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ; SÜRÜCÜ YARALANDI
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GÜNGÖREN'DE AĞAÇ SEYİR HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ; SÜRÜCÜ YARALANDI

GÜNGÖREN'de seyir halindeki aracın üzerine ağaç devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

06.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:10
GÜNGÖREN'DE AĞAÇ SEYİR HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ; SÜRÜCÜ YARALANDI

'de seyir halindeki aracın üzerine ağaç devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Güngören Eski Asfaltı Caddesi'nde ilerleyen otomobilin üzerine şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi. Araçta hasar oluşurken sürücü yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerine çağrılan ambulansta müdahale edildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin yolu tekrar trafiğe açmak için çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Araçtan görüntü

-Ağacı kaldırma çalışmaları

-Ambulans

-Detaylar


Kaynak: DHA
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