GÜNGÖREN'DE 9 DAKİKADA 200 BİN LİRALIK TEKSTİL ÜRÜNLERİNİ BÖYLE ÇALDILAR
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GÜNGÖREN'DE 9 DAKİKADA 200 BİN LİRALIK TEKSTİL ÜRÜNLERİNİ BÖYLE ÇALDILAR

GÜNGÖREN'DE 9 DAKİKADA 200 BİN LİRALIK TEKSTİL ÜRÜNLERİNİ BÖYLE ÇALDILAR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÜNGÖREN'de, şapkalı ve yüzleri maskeli 4 kişi, girdikleri iş yerinden 9 dakikada 200 bin lira değerinde 10 çuval tekstil ürünü çalarak kayıplara karıştı.

GÜNGÖREN'de, şapkalı ve yüzleri maskeli 4 kişi, girdikleri iş yerinden 9 dakikada 200 bin lira değerinde 10 çuval tekstil ürünü çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Olay önceki gün sabah 05.00 sıralarında Doğanbey Caddesi'nde bulunan tekstil atölyesinde yaşandı. Hafif ticari araçla gelen 4 kişi, tekstil atölyesinin kepenklerini levye ile kırarak içeri girdi. İçerde bulunan 10 çuval tekstil ürünlerini 9 dakika içinde araca yükleyen 4 kişi, olay yerinden hızlıca kaçtı.

Tekstil atölyesinin Muhasebe Müdürü Tuba Kanal, Olay saat 05.00 sularında gerçekleşti. Alarm sayesinde durumu fark ettik. Gördüğümüz kamerada bir hafif ticari araç ile gelen 4 kişilik grubun tekstil atölyemizde yaklaşık 10 çuval malımızı gasbettiğini gördük. Yaklaşık 200 bin TL zararımız var. Tekstil piyasasında son günlerde görülen hırsızlık bizim de başımıza geldi. Herkesi dikkatli olmaya davet ediyorum. Direkt polise haber verdik. Şapkalı ve maskeli kişilerdi. 9 dakika içinde atölyede bulunan bütün çuvalları alıp götürdüler. Şikayetçi olduk gerekli işlemler yapılıyor. dedi.

O ANLAR KAMERADA

Tekstil atölyesinde yaşanan hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şapkalı ve yüzü maskeli 4 kişinin iş yerinin kepenklerini kırarak içeri girdiği, içerde bulunan tekstil malzemeleri dışarı çıkarıp, hafif ticari araca yüklediği, ardından hızlıca kaçtığı görüldü.

GÜNGÖREN'DE 9 DAKİKADA 200 BİN LİRALIK TEKSTİL ÜRÜNLERİNİ BÖYLE ÇALDILAR
GÜNGÖREN'DE 9 DAKİKADA 200 BİN LİRALIK TEKSTİL ÜRÜNLERİNİ BÖYLE ÇALDILAR
GÜNGÖREN'DE 9 DAKİKADA 200 BİN LİRALIK TEKSTİL ÜRÜNLERİNİ BÖYLE ÇALDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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GÜNGÖREN'DE 9 DAKİKADA 200 BİN LİRALIK TEKSTİL ÜRÜNLERİNİ BÖYLE ÇALDILAR - Haberler
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