Güngören'de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı
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Güngören'de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Güngören'de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı Güngören'de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı.

Güngören'de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Güngören'de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, bugün saat 22.30 sıralarında Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi Soğanlı Caddesi'nde yaşandı. 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatının alev alev yandığını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Güngören'de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı
Güngören'de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı
Güngören'de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı
Güngören'de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan

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