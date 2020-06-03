GÜNGÖREN'DE 5 KATLI BİNANIN TERAS KISMI ALT KATTAKİ BALKONA ÇÖKTÜ-2
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GÜNGÖREN'DE 5 KATLI BİNANIN TERAS KISMI ALT KATTAKİ BALKONA ÇÖKTÜ-2

GÜNGÖREN'de 5 katlı binanın teras kısmının uç kısmı, alt kattaki balkona çöktü.

GÜNGÖREN'DE 5 KATLI BİNANIN TERAS KISMI ALT KATTAKİ BALKONA ÇÖKTÜ-2
03.06.2020 16:20 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:20
GÜNGÖREN'de 5 katlı binanın teras kısmının uç kısmı, alt kattaki balkona çöktü. Balkon demirleri yıkılırken, terastan kopan beton parçaları da caddeye düştü. 

Olay, Güneştepe Mahallesi Soğanlı Caddesi'nde meydana geldi. Burada bulunan 5 katlı binanın teras kısmından alt kattaki balkona beton parçaları düştü. Balkonda da kısmı çökme meydana gelirken, kopan parçalar caddeye düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Öte yandan caddede park halinde olan araçta, üstüne düşen beton parçaları nedeniyle hasar oluştu. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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