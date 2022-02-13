Güngören'de 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi - Haberler
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Güngören'de 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Güngören'de 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Güngören'deki tekstil imalathanesinde çıkan ve yabancı uyruklu 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL (İHA) - Güngören'deki tekstil imalathanesinde çıkan ve yabancı uyruklu 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Güngören'deki bir tekstil imalathanesinde 11 Şubat günü öğle saatlerinde meydana gelen yangında yabancı uyruklu 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İstanbul, 3. Sayfa, Haberler

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