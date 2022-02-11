GÜNGÖREN'DE 4 KATLI TEKSTİL İMALATHANESİNDE YANGIN VE PATLAMALAR (4)
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Yakındaki camide cuma namazı için bulunan cemaat korku dolu anlar yaşadı.
-Yakındaki camide cuma namazı için bulunan cemaat korku dolu anlar yaşadı.
Serdar ALTINTEPE- Vedat BAYRAKTAR - Ersan SAN İSTANBUL DHA - GÜNGÖREN'de tekstil malzemeleri üretilen 4 katlı binada yangın çıktı. Patlamaların da olduğu yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Sanayi Mahallesi, Sinan Paşa Sokak'ta tekstil malzemeleri üretilen 4 katlı binada saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında patlamalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Alevler yan binaya da sıçradı. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Ambulansa alınan yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
CAMİDE PANİKYangın çıktığı sırada cuma namazı için yakındaki camide bulunan cemaat korku dolu anlar yaşadı. Yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görgü tanığı Dursun Altıntaş, "Biz camide namaz kılıyorduk. Namaz bittikten sonra arkamızda sıcaklık hissettik. Döndük baktık alev camiye vuruyor. Yandaki dükkandan alevler çıktı. Bomba gibi patlamalar yaşandı. Tekstil yeri yanıyor. İçerde kimse var mı bilmiyoruz. Felaket bir şekilde patlama oldu." dedi. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonrası kontrol altına alındı.
Görüntü dökümü:-------------------Alevli görüntü-Cami içinden detaylar-Yangından detaylar-Röportaj
-Genel görüntü ve detaylar