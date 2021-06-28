Güngören'de 4 katlı binanın balkonu çöktü

Güngören'de 4 katlı bir binanın balkonu çöktü, olayda yaralanan olmazken binadakiler tahliye edildi.

Güngören'de 4 katlı bir binanın balkonu çöktü, olayda yaralanan olmazken binadakiler tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Güneştepe Mahallesi Rezak Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın son katındaki balkon henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Çöken balkonun beton parçaları, caddeye düşerken olayda can kaybı olmadı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Yetkililerin olay yerindeki incelemesinin ardından boşaltılan bina mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar