Son dakika haber: Güngören'de 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Son dakika haber: Güngören'de 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / FURKAN TAN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Güngören'de 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı Çarpışan iki otomobil savrularak park halindeki araçlara çarptı Güngören'de sokak arasında ikisi park halinde 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Güngören'de 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Çarpışan iki otomobil savrularak park halindeki araçlara çarptı

İSTANBUL - Güngören'de sokak arasında ikisi park halinde 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Güngören Gençosman Mahallesi Şebboy Sokak'ta meydana geldi. Dört sokağın birleşim noktasında, aşağıdan gelen Fiat marka 31 ANS 34 plakalı hafif ticari araç ile sağdaki sokaktan gelen Renault Clio marka 34 CUF 711 plakalı araç hızla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araç da savrularak, park halinde bulunan diğer iki araca çarparak durabildi. Kazada araç sürücüleri yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan 4 araçta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazaya ilişkin tutanak tutarken, sağlık ekipleri de yaralanan sürücülere müdahale etti. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı.

Yaralıların durumu iyi

Kazanın gürültüsü ile sokağa çıktığını söyleyen Fırat Karaçizmeli, "Hemen aşağı indik müdahale etmek için acil bir ihtiyaç var mı diye. Ambulansı aradık. Tam nedenini bilmiyoruz, biz sese çıktık. Yaralıların durum iyi, çok kötü değil. İki yaralı vardı. İkisi de şoför" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber: Güngören'de 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika haber: Güngören'de 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika haber: Güngören'de 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika haber: Güngören'de 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika haber: Güngören'de 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN TAN

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