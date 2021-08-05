Güngören'de 364 kaçak göçmen yakalandı

GÜNGÖREN'deki denetimlerde 364 kaçak göçmen yakalandı.

GÜNGÖREN'deki denetimlerde 364 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde yurda kaçak giriş yapan ve oturma izni olmayan Pakistan, Afganistan, Suriye, Özbekistan ve Türkmenistan uyruklu 364 kaçak göçmeni yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan göçmenler, otobüslerle İl Göç İdaresi'ne gönderildi. - İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı