Güngören'de 3 katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu

Güngören'de 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güngören'de 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Nazım Erten Sokak'ta bulunan binanın 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek daireyi kaplayan alevler, binada yoğun dumana neden oldu. Yangını fark eden apartman sakinleri, binayı boşaltarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu