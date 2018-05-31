Yedinci Kattan Düşen 3,5 Yaşındaki Yusuf'un Ölüm Anı Kamerada!

Güngören'de 7. kattaki evlerinin camından aşağı bakan 3.5 yaşındaki Yusuf, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Küçük Yusuf feci şekilde hayatını kaybederken, olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

SİNEKLİĞE YASLANINCA AŞAĞI DÜŞTÜ

Güvenlik kamerasına yansıyan olay dün öğle saatlerinde Tozkoparan Mahallesi'de bulunan 8 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , Ümit ve Figen Günay çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 2,5 yaşındaki Yusuf Günay 7. katta bulunan mutfak penceresi önündeki koltuğa çıktı. Açık olan penceredeki sinekliğe yaslanan çocuk bir anda 7. kattan aşağı düşerek beton zemine düştü. Çocuğunun düştüğünü farkeden anne Figen Günay ve ablası büyük bir korkuyla aşağı koştu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Annesinin kucağına aldığı küçük Yusuf o sırada yoldan geçen bir araçla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan acı olayı anlatan apartman görevlisi, "Burada oturuyorduk. Bir an da bir bağırtı duydum, baktım annesiydi. Kucağındaydı. Yoldan geçen sivil araca bindirip götürdüler" diye konuştu.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Küçük çocuğun beton zemine düştüğü anlar binanın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde çocuk büyük bir hızla beton zemine düşüyor.

Yerde hareketsiz yatan çocuğun yanına yaklaşık 1 dakika sonra annesi ve ablası geliyor. Annesi düşen çocuğu kucağına alırken, bu sırada çevredeki vatandaşlarında yardıma geldiği görülüyor.