Güngören'de 2 katlı bir tekstil atölyesinde yangın
Güngören'de 2 katlı bir tekstil atölyesinde yangınİSTANBUL(İHA)- İstanbul Güngören'de 2 katlı bir tekstil atölyesinde yangın çıktı.
27.11.2019 03:42 | Son Güncelleme: 27.11.2019 03:43
Güngören'de 2 katlı bir tekstil atölyesinde yangın
İSTANBUL(İHA)- İstanbul Güngören'de 2 katlı bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangında 2 işçi yaralanırken ekipler yangına müdahale ediyor
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Güngören'de 2 katlı bir tekstil atölyesinde yangın
HABER YORUMLARI