Güngören Belediyesi üniversite öğrencilerinin hesabına biner lira burs yatırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güngören Belediyesi üniversite öğrencilerinin hesabına biner lira burs yatırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Güngören Belediyesi üniversite öğrencilerinin hesabına biner lira burs yatırdı

Güngören Belediyesi, geçtiğimiz ay duyurduğu üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere bin TL'lik destek bursuna başvurarak hak kazanan 367 öğrencinin hesaplarına biner TL'lik bursları yatırdı.

Güngören Belediyesi, geçtiğimiz ay duyurduğu üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere bin TL'lik destek bursuna başvurarak hak kazanan 367 öğrencinin hesaplarına biner TL'lik bursları yatırdı.

Güngören Belediyesi, bu yıl ilk kez üniversiteli olan gençlere yönelik başlattığı eğitim yardım desteği hesaplara yatırıldı. Geçtiğimiz ay Güngören'de ikamet eden ve üniversiteyi kazanan öğrencilere 'Sosyal Destek Yardım' projesiyle bin TL'lik yardım yapılacağı duyuruldu. Üniversitelerde lisans programlarında örgün öğretime yerleşen öğrenciler, belirlenen şartlar altında ve süre içinde başvurularını tamamladı. Yapılan incelemeler sonucunda 367 öğrenci bin TL'lik burstan faydalanmaya hak kazandı. Eğitim desteğini almaya hak kazanan 367 öğrencinin biner TL'lik bursları başvuru sırasında beyan ettikleri banka hesaplarına yatırıldı.

Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "Bu yıl üniversiteyi kazanarak eğitim desteğimize başvuran 367 öğrencimize biner TL'lik bursları hesaplarına yatırıldı. Eğitime verdiğimiz desteği her gün daha da artırarak gençlerimizin başarısına katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İlanı görenler gözlerine inanamıyor! 1993 model Tofaş, 200 bin TL'ye satışa kondu

İlanı görenler gözlerine inanamıyor! 1993 model Tofaş, 200 bin TL'ye satışa kondu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title