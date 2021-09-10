Güngören Belediyesi'nden öğrencilerin yüzünü güldüren kırtasiye paketi
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Güngören Belediyesi'nden öğrencilerin yüzünü güldüren kırtasiye paketi

Güngören Belediyesi'nden öğrencilerin yüzünü güldüren kırtasiye paketi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Güngören Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılında ilçede eğitim gören ihtiyaç sahibi 6 bin öğrenciye kırtasiye paketi hediye etti.

Güngören Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılında ilçede eğitim gören ihtiyaç sahibi 6 bin öğrenciye kırtasiye paketi hediye etti.

İstanbul Güngören'de yeni eğitim ve öğretim yılında okula başlayan ihtiyaç sahibi 6 bin öğrenciye "Kırtasiye Yardımı" projesi kapsamında kırtasiye paketi hediye edildi. İlçe genelindeki okullardan belirlenen ihtiyaç sahibi 6 bin öğrencinin tüm kırtasiye ihtiyaçlarını içeren hediye paketi Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in de katılımıyla öğrencilere dağıtıldı. Paketin içinde okulların belirledikleri ihtiyaç listelerindeki yaklaşık 10 adet materyal yer aldı. Hazırlanan paketler özenle öğrencilere dağıtıldı.

Öğrencilerin mutluluklarını paylaşmak için dağıtıma bizzat katılan Başkan Demir, "Bugün onların en sevinçli oldukları zamanlardan biri. Yaklaşık 1,5 yıldır pandemi nedeniyle uzak kaldıkları okullarına yeniden kavuşuyorlar. Biz de bu mutlu günlerinde onların yanında olduğumuz göstermek amacıyla böyle bir hediye paketi hazırladık. Bütün öğrencilerimize yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum" dedi.

Güngören Belediyesi, proje kapsamında velilerin yükünü hafifletmek için destek olmayı amaçlarken öğrencilerin de eksiksiz olarak eğitim ve öğretim hayatına başlamasını hedefliyor. Hediye paketini alan öğrencilerinin yüzleri gülerken dağıtımın önümüzdeki haftaya kadar tamamlanması planlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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