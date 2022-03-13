Güngören Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

İSTANBUL (DHA) - Güngören'de yaşayan vatandaşlar 3 gündür yoğun yağan kardan olumsuz etkilenmesin diye belediye ekipleri 50 araç ve 200 personel ile karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İstanbul'da 3 gündür aralıksız devam eden kar yağışında Güngören Belediyesi ekipleri hummalı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçenin birçok yerinde teyakkuz halinde olan ekipler kar yağışının etkili olmaya başladığı ilk saatlerden itibaren tuzlama, küreme ve yolda kalanlara yardım ederek sıcak çorba ikramında bulundu.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in talimatları ile yürütülen çalışmalar kapsamında sokak hayvanlarına da mama desteği de veriliyor. Ara sokaklar başta olmak üzere cadde ve sokaklar kar küreme araçları ile temizleniyor. Güngören'in 11 mahallesindeki tüm sokaklar ve kaldırımlar da tuzlama ekibi tarafından tuzlanıyor.

İlçenin belirlenen noktalarında ekipler işe gidenlere ve yolda kalanlara sıcak çorba ikramında bulunarak soğuk havada vatandaşların bir nebze olsun içlerinin ısınmasına yardımcı oluyor.