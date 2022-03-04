Güngören Belediyesi deprem tatbikatı yaptı

Güngören'de depreme karşı bilinç oluşturma ve deprem sonrasında kurtarma ve doğru hareket etme amacıyla Güngören Belediyesi binasında tatbikat yapıldı.

Başarılı geçen deprem tatbikatı sonucunda çalışanlar ve çevredeki esnaf deneyim kazandı. Ayrıca olası bir tehlikeye karşı izlenebilecek yol haritası çıkarılmış oldu.

Tatbikat senaryosuna göre, Güngören'de, 4 Mart tarihinde öğleden sonra saat 16.30 sularında bir deprem meydana geldi. Deprem esnasında hızlıca binayı tahliye eden vatandaşlar ve personeller ekiplerinin talimatları doğrultusunda hareket edip toplanma bölgelerine gitti.

Tatbikatta, deprem sonrasında arama-kurtarma, tahliye ve yangın söndürme ekipleri, binanın boşaltılması, yaralıya ilk müdahalenin yapılması, yaralının sağlık ekiplerine teslimi başta olmak üzere acil toplanma alanlarında sayım yapılması ve güvenliğin sağlanması işlemlerinde görevini eksiksiz bir şekilde yerine getirildiği bildirildi.