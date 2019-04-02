Güngör: "Herkesin Belediye Başkanı Olacağım"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Hayrettin Güngör, kentte herkesin belediye başkanı olacağını söyledi.

Cumhur İttifakının adayı AK Parti'li Hayrettin Güngör, 421 bin 62 oy alarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Güngör, sonuçların açıklanmasının ardından parti binasında vatandaşlarla bir araya geldi. 4 aylık seçim kampanyası boyunca kendisini destekleyen herkese teşekkür eden Güngör, vatandaşlarla tek tek tokalaştı.

Uzun bir seçim çalışması sonucunda bunu nihayetlendirerek, 31 Mart'ı geride bıraktıklarını ifade eden Güngör, "Bize destek veren hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu demokrasinin bir gereğidir. Biz ekip ruhu içerisinde, teşkilatımız ve Cumhur İttifakının diğer paydaşı Milliyetçi Hareket Partisiyle birlikte öz verili bir çalışma yaptık. Her iki teşkilatımızı da yürekten kutluyorum" dedi.

Güngör şöyle devam etti:

"Bizim 11 ilçemiz ve Büyükşehrimiz vardı. Nurhak hariç hepsini Cumhur İttifakı adaylarıyla buluşturduk. Burada bir başarı varsa, bu başarı Afşin'in, Çağlayancerit'in, Elbistan'ın, Andırın'ın, Onikişubat'ın, Dulkadiroğlu'nun, Ekinözü'nün, Göksun'un, Türkoğlu'nun Pazarcık'ın başarısıdır. Bu başarı Türkiye'nin, Cumhur İttifakının başarısıdır. Önümüzde artık bir hizmet dönemi var. Biz şu an hemşerilerimizin 3'te 2'sinin oyunu aldık. Oy veren, vermeyen herkesin başkanı olacağız. Geçmişimizle bağımızı koparmayarak, geleceğimizi nasıl daha iyi inşa edebiliriz bunun gayreti içerisinde olacağız."

Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey'e, Şeyh Edebali'nin "Ey Oğul" nasihatini, kendi hayatında destur edindiğini belirten Güngör, "Şehrimize neler katabiliriz, mevcutların üstüne neler koyabiliriz bunlara bakacağız ve adalet duygusundan ayrılmadan, hemşerilerimizin gönlünü kazanarak bir hizmet sürecimiz olacak. Seçim sürecinde de ifade ettiğim gibi ilçe belediyelerimizle en üst düzey bir koordinasyon içerisinde çalışacağız. Buna çok önem vereceğiz. Çünkü, bütün ilçelerimizin sorununu kendi sorunumuz olarak göreceğimizi ifade etmiştik. Bundan sonrada en üst düzen koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışacağız. Bu süreçte bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA