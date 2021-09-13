Güngör: 'Büyükşehir Gençlik Meclis Türkiye'nin en başarılı örneklerinden olacak' - Haberler
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Güngör: "Büyükşehir Gençlik Meclis Türkiye'nin en başarılı örneklerinden olacak"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Güngör:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 7. Anadolu Buluşmaları etkinliğine katıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 7. Anadolu Buluşmaları etkinliğine katıldı.

Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Kahramanmaraş'ta düzenlenen 7. Anadolu Buluşmaları'na katılan Başkan Güngör, "Artık gençlerimiz belediye meclislimizde şehrimizin istikbaline dair söz söyleyebilecekler. Biz yarınlarımız olan gençlerimizi bugünden dinlemenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Gençlerimizle katılımcı ve şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla birlikte yürüyoruz" ifadesini kullandı.

Ulusal ve bölgesel olarak gençlerin katılımcılığının güçlendirilmesi noktasında değerlendirmelerin yapıldığı oturumda Başkan Güngör, "Gençlerimizi sadece sportif manada değil, kendilerini gerçekleştirebileceği diğer alanlarda da destekliyoruz. Bu anlamda, gençlerle kurumsal anlamda bir diyalog kurmak, çağdaş bir yaklaşım izlemek son derece faydalı olacaktır. Biz gençlerimizle katılımcı ve şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla birlikte yürüyoruz. Kısa süre önce Büyükşehir Belediye Meclisi'nde genç kardeşlerimize de yer vermek için yeni bir projeyi ortaya koyduk. Gençlik Meclisi'mizde üyeler belirlendi. Komisyonlarımız kuruldu. Artık gençlerimiz bu mecliste şehrimizin istikbaline dair söz söyleyebilecekler. İnşallah ilk toplantısını haftaya yapacak bu meclisimiz, demokratik bir şekilde tüm proje ve fikirlerini bizlere sunabilecek. İnşallah Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Türkiye'deki en başarılı örneklerden biri olacak" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Güngör: Büyükşehir Gençlik Meclis Türkiye'nin en başarılı örneklerinden olacak

Güngör: Büyükşehir Gençlik Meclis Türkiye'nin en başarılı örneklerinden olacak

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