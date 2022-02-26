Güngör Arslan'ın ölümüyle ilgili tutuklu sayısı 10'a yükseldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güngör Arslan'ın ölümüyle ilgili tutuklu sayısı 10'a yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Güngör Arslan'ın ölümüyle ilgili tutuklu sayısı 10'a yükseldi

- Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

KOCAELİ (İHA) - - Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

Olay, 19 Şubat günü Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'ta bulunan iş yerinde meydana geldi. İnternet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, iş yerinde bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti. Olay günü Ramazan Ö. isimli şüpheli silahıyla beraber yakalanmış, dün gece saatlerinde de olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen Burhan P., Kenan Y. ve bir kadın şüpheli de gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burhan P. ve Ramazan Ö. tutuklanırken, diğer iki şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sonraki gün 5 şüphelinin daha tutuklandığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin devam eden çalışmalarının ardından olayla ilişkisi bulunduğu tespit edilen 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler H.E.Ç, E.K ve F.Y. adli makamlarca yapılan incelemelerin ardından tutuklandı.

(Mehmet Ekrem Ceylan/İHA)

Güngör Arslan'ın ölümüyle ilgili tutuklu sayısı 10'a yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

İnternet, Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title