Güneyyurt'ta kiraz hasadı devam ediyor Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde kiraz hasadı devam ediyor.

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde kiraz hasadı devam ediyor.

Güneyyurt Belediye Başkanı Ahmet Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada Ermenek Turkuaz Baraj gölünün yarattığı mikroklima iklimi sayesinde beldelerinde kirazın erken olgunlaştığını söyledi.

Bu nedenle beldede yetişen kirazın ihracatçıların ilgisini çektiğini belirten Arı, şunları kaydetti:

"Şu anda beldede kiraz alımı yapan 8 firma var. Alınan kirazlar tırlarda şoklandıktan sonra direkt dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor. Kirazımız birinci kalite. Pazara günde 100 ile 150 ton arasında kiraz geliyor. Göl kenarındaki kiraz bahçelerinde ürün bittikten sonra yaylalardaki bahçelerin hasadı başlar. Yani sezon 45 gün sürer. Bu yıl 5 bin tona yakın rekolte bekleniyor. Fiyat 10 lira ile 18 lira arasında değişiyor. Fiyatlardan üretici memnun. Turfanda sayıldığı için ilgi görüyor. İnanıyorum üreticilerimizin çabası ve tüccarların Güneyyurt kirazına ilgisi şirin beldemizi gelecekte kiraz merkezi yapacaktır. Bizler de belediye olarak üreticilerimize gereken desteği vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA