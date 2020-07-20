Güneyyurt Belediyesi beldenin tanıtımı için çalışma başlattı Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt Belediyesi beldenin tarihi, turistik ve doğal coğrafik değerlerini tanıtmak amacıyla tanıtım çekimlerine başladı.

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt Belediyesi beldenin tarihi, turistik ve doğal coğrafik değerlerini tanıtmak amacıyla tanıtım çekimlerine başladı.

Güneyyurt Belediye Başkanı Ahmet Arı, AA muhabirine, beldenin kültürel zenginliklerinin korunması ve ortaya çıkarılması konusunda son bir yılda çok önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Beldenin kültür turizmi için çok elverişli bir noktaya geldiğini gururla söyleyebileceğini ifade eden Arı, şunları kaydetti:

"Bizler Güneyyurt'un bir kültür destinasyonu olabilecek değerleri taşıdığını düşünüyoruz. İlçe sınırlarımız içerisinde çok sayıda değerli kültür varlıklarımız mevcut. Karamanoğulları döneminden bu yana gelen, öncesine uzanan gayrimüslimlere yönelik tarihi yapılarımız var. Sbide Antik kenti, İkizini Kabartması ve İlluyanka Masalı Tasviri, Mirza Halil Bahadır Bey mezarı gibi tarihi değerleri ilçemiz sınırları içerisinde yaşatıyoruz. Başka bölgelerde tadamayacağınız özel lezzetlerimiz var. Bunları kültür turizmine efektif bir şekilde kazandırmak konusunda çok istekliyiz. Bütün bunların bir anda olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlk iş olarak bu tarihi yapıların kapsamlı tanıtım tabelalarını hazırlıyoruz. Detaylı tanıtım içeren internet siteleri hazırlanıyor."

Kaynak: AA