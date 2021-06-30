Güneyyurt Belediye Başkanı Arı çalışmaları yerinde inceledi
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Güneyyurt Belediye Başkanı Arı çalışmaları yerinde inceledi

Güneyyurt Belediye Başkanı Arı çalışmaları yerinde inceledi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman'ın Ermenek İlçesi Güneyyurt Beldesi Belediye Başkanı Ahmet Arı, beldede yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Karaman'ın Ermenek İlçesi Güneyyurt Beldesi Belediye Başkanı Ahmet Arı, beldede yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Arı, beldede belediye tarafından yapımı devam eden duvar, parke taşı, çeşme ve kaldırım yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, belde halkı ile sohbet etti.

Arı yaptığı açıklamada Güneyyurt'ta yıllarca esnaflık yaptığını, bunun kendisi için bir avantaj olduğunu söyledi.

Belde halkı ile olan samimiyeti neticesinde halkın sorunlarını direk olarak kendisine iletebildiğini ifade eden Arı, şunları kaydetti:

"Beldemizin sorunların ve halkımızın taleplerini mümkün olan en kısa sürede yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu gün Kışlacık mahallemizde yapımı devam eden yol kenarı duvarı yapımını inceleyerek işçilerimize kolaylıklar diledik. Yine Cami Mahallemizde bozulan parke taşları yapımını, Pınargözü mahallemizde bitme aşamasında olan çeşme yapımını, Habib Mahallemizde, ana caddeye yapılan kaldırım çalışmalarını

ve beldemizin yeni içme suyu hattının yapım çalışmalarını yerinde inceledik. Özverili çalışmalarından ötürü belediye personeli ve işçilerimize teşekkür ederim. Hizmet için seçildiysem, durmadan, yılmadan, yorulmadan hizmet etmek zorundayım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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