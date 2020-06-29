Güneysu Millet Bahçesi Projesi çalışmaları Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Güneysu Millet Bahçesi Projesi ihalesinin yapıldığını bildirdi.

Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Güneysu Millet Bahçesi Projesi ihalesinin yapıldığını bildirdi.

Özer, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle Ulucami Mahallesi'nde 40 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak Millet Bahçesi ihalesinin tamamlandığını belirtti.

İhale kapsamında millet bahçesine ait sosyal donatılar olacağını vurgulayan Özer, şöyle devam etti:

"İlçemize yeni bir soluk getirecek millet bahçesi projesi, içerisinde barındıracağı yeşil alan, millet kıraathanesi, koşu ve yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanları doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak. Çocuk oyun alanlarının ve gezinti yollarının olacağı millet bahçesinde 850 ağaç ve yeşil alan yer alacak."

Vatandaşların ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların millet bahçesinde yer alacağına işaret eden Özer, "Yöreye özgü ürünlerin bulunduğu pazar yeri, tema bahçeleri, çiçekli bitkiler ile vatandaşlar huzur içinde vakit geçirebilecektir. İhalesi TOKİ tarafından gerçekleştirilen Millet Bahçesi ilçemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA