Güneysu İlkokulunda zeka oyunları ve robotik sınıfı açıldı

06.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:30

Osmaniye Güneysu İlkokulunda zeka oyunları ve robotik sınıfı açılışı ile şehit aileleri ve gaziler için fidan dikimi etkinliği düzenlendi.



Okul bahçesinde düzenlenen etkinlik, Güneysu İlkokulu ritim grubunun gösterisi ile başladı.

Okul bahçesinde hazırlanan alana şehit aileleri ve gazilerin fidan dikmesinin ardından zeka oyunları ve robotik sınıfının açılışı gerçekleştirildi.



Okul Müdürü Halil Sünbül, yenilikçi teknolojiler üreten nesiller yetiştirmenin önemine değindi.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Durmuş Öksüz, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA