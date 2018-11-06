Güneysu: "Doğu Türkistan'ın Yanındayız"

Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Nejdet Güneysu, Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı zulme ilişkin, "Hangi politikaları uygularsanız uygulayın, hangi söylemin arkasına gizlenirseniz gizlenin, biz insanlığın vicdan sesi olarak Doğu Türkistan'ın yanında, Çin'in ve zulmünün karşısındayız" dedi.

Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Nejdet Güneysu, nüfus planlaması altında anne karnındaki dokuz aylık bebeği sezaryenle alıp katleden Çin hükümetinin terör söylemleriyle oluşturduğu sahnede İslam medeniyetinin kadim bölgelerinden biri olan Doğu Türkistan'ı insansızlaştırmaya ve Müslümansızlaştırmaya devam ettiğini ifade etti. Güneysu, "Kur'an okumanın terör eğitimi, namaz kılmanın terör eylemi ve oruç tutmanın devlete başkaldırı olarak ilan edildiği Doğu Türkistan fotoğrafı Çin'in bu yüzyıla hediye ettiği utanç tablosudur" şeklinde konuştu.

"Zulmün karşısındayız"

Samsun Memur-Sen ailesi olarak Çin hükümetine seslendiklerini belirten Güneysu, "Doğu Türkistan İslam medeniyetinin kadim bölgelerinden biridir. Hangi politikaları uygularsanız uygulayın, hangi söylemin arkasına gizlenirseniz gizlenin; biz insanlığın vicdan sesi olarak Doğu Türkistan'ın yanında, Çin'in ve zulmünün karşısındayız" diye konuştu. - SAMSUN