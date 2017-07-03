Güneysu'da Kaçakçılık Operasyonu

Güneysu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, gümrük kaçağı 693 şişe alkollü içki ile 373 paket sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışması doğrultusunda Güneysu ilçesinde operasyon düzenledi.



Kaçakçılık faaliyetinde kulanıldığı değerlendirilen otomobil ile araçta bulunan kişinin evinde arama yapan jandarma ekipleri, yapılan aramalarda gümrük kaçağı 693 şişe alkollü içki ile 373 paket sigara buldu.



Operasyonda, kaçakçılık olayıyla ilgili bağlantılı oldukları iddiasıyla İ.T, O.G, Z.M, V.S, E.K. ve A.M. gözaltına alındı.



Gözaltındaki şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemin yanı sıra 71 bin 668 lira idari para cezası uygulandı.