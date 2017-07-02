Güneysu'da Dereye Giren İki Gençten Biri Boğuldu, Diğeri Son Anda Kurtarıldı

RİZE'nin Güneysu İlçesi'nde dereye giren 18 yaşındaki Mert Gülmez boğularak hayatını kaybetti, arkadaşı Doğukan Bulut ise son anda kurtarıldı.



Olay saat 15: 00 sıralarında ilçenin Islahiye Köyü'nde meydana geldi. Kuran Kursu öğrencileri olan 18 yaşındaki Doğukan Bulut ile Mert Gülmez serinlemek için Islahiye Deresi'ne girdi. Ancak iki arkadaş, suya batıp çıkmaya başlayınca olayı fark eden çevredekiler müdahale etti. Doğukan Bulut kurtarılırken, Mert Gülmez gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Rize Belediyesi İtfaiyesi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gölden Mert Gülmez'in cansız bedenini çıkardı.



Doğukan Bulut, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - Rize