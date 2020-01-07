Güneysınır'da yağmur ve fırtına etkili oluyor

07.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:48

Konya'nın Güneysınır ilçesinde etkili olan yağmur ve fırtına büyük hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, ilçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ve fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçeye bağlı bazı mahallelerde elektrik direkleri devrilirken, birçok evi su bastı. İlçe merkezinde bir köprüde göçük oluştu.

Başkan Demir, ekiplerle birlikte olay yerinde incelemelerde bulundu.

İlçe Belediye Başkanı Ahmet Demir'ın talimatıyla olumsuz hava şartları nedeniyle kriz masası oluşturdu.

Kaynak: AA