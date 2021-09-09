Güneysınır Belediye Başkanı Demir'den Vali Işık'a Ziyaret

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Konya Güneysınır İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Demir'i makamında kabul etti.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Konya Güneysınır İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Demir'i makamında kabul etti.

09 Eylül 2021 Perşembe günü Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanı Demir, kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür ederken ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuğuyla bir süre sohbet eden Vali Mehmet Alpaslan Işık'ta ziyareti nedeniyle Belediye Başkanı Demir'e teşekkür etti.

Ziyaret, fotoğraf çekimi ve günün anısına verilen hediye ile sona erdi. Karaman Valiliği/BASIN

Kaynak: Habermetre