Güneyşehir alt yapı projesi içi düğmeye basıldı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesi Gaziantep ayağının ilk etap kura çekilişleri sonrası Büyükşehir tarafından yapılacak teknik altyapı için Güneyşehir Geneyik'te incelemelerde bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesi Gaziantep ayağının ilk etap kura çekilişleri sonrası Büyükşehir tarafından yapılacak teknik altyapı için Güneyşehir Geneyik'te incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesi Gaziantep bölümünün kurası Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından çekildi. 1900 konutun ilk etap çekilişi sonrası kollarını sıvayan Büyükşehir Belediyesi, bölgede altyapı ve şehircilik adına yapılacak bütün projeler için teknik çalışmaları başlatıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve teknik ekibi sosyal konutların yapılması planlandığı Güneyşehir Geneyik bölgesinde incelemelerde bulundu.

"Güneyşehir'de şehircilik adına her şey yapılacak"

Teknik ekibiyle inceleme sonrası açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin, kura çekimi sonrası hemen işe koyulduklarını belirterek, "TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi'nin teknik ekiplerinin çalışmasıyla buraya çok güzel bir şehir kuruluyor. Kuzeyde nasıl bir Kuzeyşehir kurulduysa buraya da kurulacak. Bugün burada olmamızın nedeni Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) altyapı, imar bölümümüz buranın teknik yönden çalışmasını yürütüyor. TOKİ'nin ihalesi tamamlanır tamamlanmaz şehircilik adına Güneyşehir'de gereken her şeyi yapacağız. Çıkanlara hayırlı olsun, çıkmayanlar üzülmesin Kuzeyşehir gibi etap etap yapılacak burası. Güzel bir alan ve halkımız için böyle güzel alanları genişleteceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA