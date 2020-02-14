'Güneyli Bayan' Nilüfer sahnesinde

14.02.2020 10:26 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:26

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Artı Festival'de bu kez usta oyuncular Rutkay Aziz ve Dolunay Soysert "Güneyli Bayan" ile tiyatro severlerin karşısına çıktı.



Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Artı Festival, tiyatro severleri farklı oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. Artı Festival kapsamında bu defa 'Güneyli Bayan' izleyici ile buluştu. Bilgesu Erenus'un yazdığı, usta oyuncular Rutkay Aziz ile Dolunay Soysert'in rol aldığı, Rutkay Aziz'in aynı zamanda yönettiği oyun ilgi gördü. Nazım Hikmet Kültürevi'nde sahnelenen oyun, Amerika'da sert anti komünist rüzgarların estiği 1950'li yıllarda sorguya çekilen aydın ve sanatçıların ruh halini ele alıyor.



Amerikalı yazar Lillian Hellman'ın hayat hikayesinin sahnelendiği oyun ilgiyle izlendi. - BURSA

Kaynak: İHA