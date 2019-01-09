Güneydoğulu İthalatçılar Yenilikçi Ürünlerle Yeni Pazarlara Yönelecek

Güneydoğulu ihracatçıların 2018 yılında 165 ülke ve bölgeye 2 milyar 86 milyon 596 bin dolarlık ihracat yaptı. İhracat rakamlarını değerlendiren Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya "Bu başarıya katkı sağlayan tüm ihracatçılarımızı kutluyorum. 2018 yılı birçok olumsuzluğa rağmen sektörümüz için iyi sonuçlanmış olup 2019 yılında mevcut pazarlarımızı koruyarak yeni pazar arayışlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

HububatBakliyatYağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Mahsum Altunkaya Başkanlığında GAİB hizmet binasında toplanarak 2018 yılı ihracat rakamlarıyla 2019 yılında gerçekleştirilecek olan çalışmaları masaya yatırdı. Mahsum Altunkaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya yönetim kurulu başkan yardımcıları Celal Kadooğlu, Mesut Acar yönetim kurulu üyeleri Ahmet Tiryakioğlu, Mehmet Surur Aydın, Latif Hazır, Ali Çoban, Bora Batallı, Kemal Çakmak, Murat Unat ve Seyyid Yusuf Akan katıldı. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Altunkaya 2018 yılının her şeye rağmen verimli bir yıl olarak geçtiğini, 2019 yılında daha yüksek performansla ihracatın arttırılması yönündeki çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti. 2018 yılı Aralık ayında 168 milyon 256 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek 2018 yılını bir önceki yıla oranla yüzde 3,1'lik artışla 2 milyar 86 milyon 596 bin dolarlık ihracatla kapattıklarını ifade eden Altunkaya, sektörün Türkiye genelinde de 6 milyar 688 milyon 188 bin dolarlık ihracat yaptığını sözlerine ekledi. Hububat ve bakliyat ihracatında ülke grupları bazında bakıldığında ilk sırada Ortadoğu ülkelerinin, ikinci sırada Afrika ve üçüncü sırada Amerika ülkelerinin yer aldığını açıklayan Altunkaya, Türkiye genelinde gerçekleştirilen sektörle ilgili ihracatta GAİB'in birinci sırada yer aldığını ifade etti. Güneydoğulu ihracatçıların 2018 yılında 165 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdiğinin de altını çizen Altunkaya en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında 1 milyar 25 milyon 463 bin dolarla Irak, 254 milyon 199 bin dolarla Suriye ve 62 milyon 149 bin dolarla Benin'in ilk üç sırada yer aldığını ifade ederek ihracatçıları kutladı.

"Ortadoğu ülkeleri birinci sıradaki yerini korudu"

Ürün bazında Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gerçekleştirilen ihracatta buğday ununun 463 milyon 7 bin dolarla birinci sırada, makarnanın 389 milyon 732 bin dolarla ikinci sırada, bisküvi ve pasta ürünlerinin 282 milyon 798 bin dolarla üçüncü sırada yer aldığını da sözlerine ekleyen Mahsum Altunkaya 2018 yılında bölgeden toplam 232 milyon 413 bin dolarlık bitkisel yağ ihracatı gerçekleştirildiğini de ifade etti.

"Yenilikçi ürünlerle sürdürülebilir ihracat en büyük hedefimiz"

2018 yılında önceden belirlenen hedef ülkelerde Türk Lezzetleri Festivali düzenlediklerine de dikkat çeken Altunkaya, "Temel hedefimiz yüksek katma değerli ürünlerle sektörümüzdeki ihracatımızı 2019 yılında arttırarak devam etmektir. Yenilikçi ürünlerle sürdürülebilir ihracatı geliştirerek, mevcut pazarlarımızı koruyup yeni pazarlarda daha etkin roller üstlenmek için çalışacağız. 2018 yılında düzenlediğimiz tanıtım etkinliklerinde özellikle belirlenen hedef ülkelerde Türk Lezzetleri Festivali büyük ilgi gördü. Gerek satın alma heyetleriyle ihracatçılarımızın buluşturulması gerekse nihai tüketiciye ürünlerimizin doğrudan tattırılması ve tanıtılması hedeflerimize ulaşmamızda önemli etkenler oldu. Katıldığımız uluslararası gıda fuarlarındaki tanıtım faaliyetlerimiz de elbette olumlu sonuçlar almamızda önemli rol oynadı. 2019 yılında sektörel eğitim en büyük önceliğimiz olacak. İhracatçılarımızın ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman yetiştirilmesiyle ilgili eğitim faaliyetlerimizin yanı sıra üyelerimizin bu konudaki sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz. Belirlediğimiz hedef ülkelere yönelik tanıtım çalışmalarımız devam edecek. Mevcut pazarlardaki payımızı korurken arttırma yönünde çalışmalarımıza yeni pazarlarda hem ülke hem de ürün tanıtımını yapmaya devam edeceğiz. Zorlu bir yılı geride bıraktık. 2019 yılında üretim ve istihdama ağırlık verirken AR-GE ve inovasyonun güçlendirilmesi için çalışmalar yürüteceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA