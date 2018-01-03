Güneydoğulu İhracatçılar 2018'de 10 Milyar Dolar Hedefliyor

2017 yılı toplam ihracat rakamlarını açıklayan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz Gaziantepli ihracatçıların üzerlerine düşeni yaptığını belirterek, "Türkiye'nin büyümesi daha fazla üretim ve daha fazla ihracatla mümkün" dedi.



GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, ihracat rakamlarını değerlendirerek, Gaziantep'in bir daha ezber bozduğunu ve bir önceki yıla oranla yüzde 4.8'lik artışla 6 milyar 552 milyon 855 bin dolar olduğunu kaydetti. Bölge olarak GAİB'in 2017 yılı ihracatının da bir önceki yıla oranla yüzde 3.8'lik artışla 8 milyar 66 milyon 59 bin dolar olarak gerçekleştiğini vurgulayan Çıkmaz, 2018 yılında bölge ihracatı için 10 milyar dolar hedef belirlendiğini açıkladı. Çıkmaz, "Aynı yılda, diğer İhracatçı Birlikleri adına ise toplam 387 milyon 123 bin dolarlık ihracat kayda alınmıştır. Böylece Birliğimiz ihracat kayıt işlem hacmi, yüzde 2,4'lük artışla 8 milyar 453 milyon 179 bin dolar olmuştur" dedi. Gaziantep'in ihracat rakamları hakkında da bilgiler veren Başkan Çıkmaz "Bölgemizin lokomotif ili olan Gaziantep, 2017 yılında 6 milyar 552 milyon 855 bin dolar ihracat ile Türkiye'nin en çok ihracat yapan altıncı ili konumundaki yerini almıştır" diye konuştu.



Ortadoğu ülkeleri yüzde 53.2 oranla birinci sırada



Başkan Çıkmaz, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gerçekleştirilen ihracatta 2017 yılında Ortadoğu ülkelerinin yüzde 53.2'lik oranla birinciliğini koruduğunu ifade ederek, "Bölgemiz ihracatında Orta Doğu ülkeleri 53,2 pay ile ilk sırada yer almakta, AB ülkeleri yüzde 18,6 pay ile ikinci ve Afrika Ülkeleri yüzde 10,3 pay ile üçüncü sırada bulunmaktadır. Toplam 189 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiş olup bu ülkelerden Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İran, İtalya, Almanya, İngiltere, İsrail ve Belçika Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir" dedi. Ürün basında halı ve kumaş ve iplik gibi ürünlerin ön planda olduğuna da dikkat çeken GAİB Koordinatör Başkanı Çıkmaz "2017 yılı ihracatına ürün bazında bakıldığında halı, kumaşlar, iplikler, değirmencilik ürünleri, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, demir çelik mamulleri, dış giyim ile ağaç ve orman ürünleri Bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur" dedi.



Bölgemizin lokomotif ili olan Gaziantep'in Aralık ayında 588 milyon 819 bin dolarlık ihracat yaptığını ve kentin 2017 yılında toplam 6 milyar 552 milyon 855 bin $ ihracat ile Türkiye'nin en çok ihracat yapan altıncı ili konumundaki yerini aldığını belirten Başkan Çıkmaz Gaziantep'ten sektörel bazda Halı, Hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, tekstil ve ham maddeleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri ihracatında önde gelen sektörler olduğunu sözlerine ekledi.



2018'de hedef 10 milyar dolar



Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, Türkiye'nin büyümesinin daha fazla üretim ve daha fazla ihracatla mümkün olduğunu belirterek 2018 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 10 milyar dolar ihracat hedeflendiğini ifade etti. Başkan Çıkmaz, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 2017 yılında toplam 189 ülkeye ihracat yapıldığının altını çizerek, "Bölge ihracatçılarımız ABD'den Çin'e, Irak'tan İtalya'ya kadar farklı bölge ve ülkelere ihracat yapma başarısı göstermiştir. Haritada ismi dahi bilinmeyen ülkelere ürün ihraç edilmektedir. Türkiye'den kalkan ve dünyanın bir çok ülkesine giden uçaklarda en az bölgemizden birkaç iş adamı görebilirsiniz. İhracatçımız adeta dünyayı turluyor. Gezmeden, görmeden, anlatmadan da ihracat yapmanız mümkün değil. Türkiye'nin büyümesi daha fazla üretim ve daha fazla ihracatla mümkün. Sürdürülebilir üretim ve ihracat için 2018 yılında daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz ve sanayi alanında katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin arttırılması için AR-GE inovasyon ve tasarım merkezleri konularında üreticilerimizin bilinçlendirilmesi ve yeni yatırımların gerçekleştirilmesi için elimizden gelenleri yapacağız" dedi. - GAZİANTEP