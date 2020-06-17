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Güneydoğulu halıcılar yılın ikinci yarısından umutlu

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, 2020 yılına ihracatta çok iyi başlayan halıcılık sektörünün pandemi sürecinde düşüş yaşadığını belirterek, "Hedefimiz, temmuz ayından sonra eksiye düştüğümüz ayların eksiğini kapatıp, bu seneyi geçen seneki gibi...

Güneydoğulu halıcılar yılın ikinci yarısından umutlu
17.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:22

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, 2020 yılına ihracatta çok iyi başlayan halıcılık sektörünün pandemi sürecinde düşüş yaşadığını belirterek, "Hedefimiz, temmuz ayından sonra eksiye düştüğümüz ayların eksiğini kapatıp, bu seneyi geçen seneki gibi bir ihracatla kapatmak." dedi.

Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en önemli halı üretimi ve ihracatının gerçekleştirildiği bölgenin Güneydoğu Anadolu olduğunu dile getirdi.

Bölge ihracatçısının en önemli pazarının yaklaşık yüzde 32'lik payla Amerika kıtası olduğunu aktaran Kaplan, bu bölgeyi ise yüzde 28'lik payla Orta Doğu, yüzde 19'luk pay ile Avrupa'nın takip ettiğini söyledi.

Bu sene halı ihracatının çok iyi başladığını ancak yaşanan yeni tip koronavirüs süreciyle beraber bunun devamının gelmediğini aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"Bu sene pandemi olmasa sektörümüzün ihracatı çok iyi düzeydeydi. Mesela ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımızı yaklaşık yüzde 24 artırdık. Şubat ayında ise bu artış yüzde 20 civarında oldu. Malum mart ayında ortaya çıkan pandemi süreciyle beraber artış oranımız azaldı ama yine de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 yükseldi. Pandeminin en yüksek seviyeye çıktığı nisan ayında ise yurt dışı satışlarımız yüzde 66 düştü. Nisan ayında ayağımız yere bastı yeniden yavaş yavaş yükselmeye başladık. Mayıs ayında kaybımız yüzde 43'e düştü. İhracatta sanırım haziran ayını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 civarında azalışla kapatacağız. Temmuz ayını da geçen seneyle aynı oranda kapatacakmışız gibi görünüyor. Sonrasındaki dönemde de yaşanan kayıpları gidermeye çalışacağız. Önümüzde güçlü dönem var. Bizim sektörde 9. aydan sonra işler çok iyi olur, yılın son çeyreğinde işler artar. Hedefimiz, temmuz ayından sonra eksiye düştüğümüz ayların eksiğini kapatıp, bu seneyi geçen seneki gibi bir ihracatla kapatmak."

- "Ciddi talepler gelmeye başladı"

Sektörün yılın ilk 5 aylık döneminde 572 milyon 305 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdiğini aktaran Kaplan, tüm dünyada hayatın normalleşmeye başladığını vurguladı.

Ahmet Kaplan, "Müşterilerimizden ciddi talepler gelmeye başladı. Geride kalan sürede insanlar malum talep ertelemesi yaşadı. Halısını değiştirecek insanlar bundan vazgeçti, düğününü yapacak insanlar erteledi. Bu talepler ister istemez ertelendi. Bundan sonraki süreçte bu talep ertelemeleri yerine gelecek. Malum yurt dışına hemen her ülke, yurt dışına çıkış konusunda biraz tedirginlik yaşıyor. İnsanların evinde, memleketinde kalması parayı başka yerlere harcamalarını da sağlayacak. Bunların da sektörümüze olumu yansımasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaplan, geçen yıl 1 milyar 697 milyon 879 bin dolarlık döviz girdisi sağladıklarını hatırlatarak, yılın ikinci yarısındaki atılımla bu rakamlara ulaşacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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