Güneydoğulu Halıcılar Hedef Pazarlarda Büyüyecek

KEREM KOCALAR - Güneydoğulu halıcılar, dünya geneleninde paylarını artırmak için üç aylık periyotlarla yeni hedef pazarlar belirleyerek, buralarda büyümeye çalışacak.

Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halıcılık sektörünün Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu için önemli bir üretim ve ihracat kalemi olduğunu söyledi.

Kaplan, sadece Gaziantep'te 150 civarında üretici firma, 300'den fazla da birliğe kayıtlı üye olduğunu belirterek, sektörün geçen yıl 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini vurguladı.

Bu yıl ihracatlarını 1,5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildiren Kaplan, şöyle konuştu:

"Yüzde 8'lik artış geçen senelerde de vardı. Yani normal seyirde ihracatımız devam ediyor. Ancak artık yeni şeyler yapmamız lazım çünkü bizim ihracat pazarlarımıza baktığımızda, bazı pazarlarda büyüyoruz, bazılarında da küçülüyoruz.

Özellikle Ortadoğu ve Suudi Arabistan'da düşüş varken, Amerika kıtasındaki pazar payımızda ciddi bir artış var. Ortadoğu'daki azalmayı Amerika kıtası ve Avrupa pazarında büyüyerek kapatıyoruz. Şu anda firmalarımız kendi imkanlarıyla büyümeye, ihracat kapıları geliştirmeye çalışıyor. Biz de o yüzden artık yılda 4 ülkeyi hedef pazar seçiyoruz. Bu yıl seçtiğimiz hedef pazar Japonya. Daha sonra Avustralya olacak. Üç ayda bir firmalarımızla belirlediğimiz ülkeyi tanıtıp oradaki halı satma kapasitesini kendi üyelerimizle paylaşacağız."

"Dünya büyük bir pazar"

Bu uygulamanın sektöre iyi gelmesini beklediklerini anlatan Kaplan, "İhracatta bir ülkede kriz olduğu zaman başka ülkeye gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla dünya büyük bir pazar. Bizim bu pazardaki hakimiyetimizi artırmamız lazım." diye konuştu.

Kaplan, Güneydoğulu ihracatçıların şu an için dünyanın dört bir yanındaki 150'den fazla ülkeye halı sattığını dile getirerek, hedef ülkelerdeki pazar hakimiyetlerinin de hızla artmasını öngördüklerini kaydetti.