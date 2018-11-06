Güneydoğulu Çölyak Hastalarının Ekmeği Şanlıurfa'dan

YASİN DİKME - Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan çölyak hastaları, Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesince kurulan ilk glütensiz ekmek fırını sayesinde tükettikleri ekmeğe daha kolay ulaşabilecek.

İlçeye bağlı Sırın Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayan 4 bin ekmek kapasiteli çölyak ekmek fırınında üretilen ekmekler Mardin, Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Siirt ve Gaziantep'teki çölyak hastalarına ücretsiz olarak dağıtılacak.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak çocuk, yaşlı, sağlıklı veya sağlığını kaybetmiş tüm kesimlerin yanında olduklarını söyledi.

Belediye olarak halkın ihtiyaçlarını belirleyerek hizmet götürdüklerini ifade eden Demirkol, bu kapsamda hayatları boyunca hemen hemen tüm hububat türlerinde bulunan glütenden uzak bir beslenme tarzı benimsemeleri gereken çölyak hastalarını da düşündüklerini anlattı.

Demirkol, çölyak hastalarını aileleriyle aynı sofrada buluşturmayı amaçladıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Çölyak hastalarımıza yönelik geçmişten beri koli dağıtımlarımız devam ediyor. Çölyak hastalığıyla ilgili daha önce insanlarımız fazla bilgi sahibi değildi. Bizler Haliliye Belediyesi olarak durumlarını gündeme getirdik. Glütensiz gıda paketleri dağıttık. Bunun yanında Türkiye'de ilk defa ilçe belediyesi olarak hiçbir ilçenin yapamadığı bir hizmeti hayata geçirdik. Haliliye Belediyesi olarak daha önce büyükşehirlerde gelen glütensiz undan yapılmış olan ekmekleri Haliliye üretmeye başladık. Fırınımızın hizmete başladı. Fırınımız Türkiye'de az sayıda olan fırınlardan bir tanesi, bu bölgenin de ihtiyacını karşılayacak."

Türkiye Çölyak Federasyonu Başkanı Hasan Doğan da hizmetlerinden dolayı Halileye Belediyesine teşekkür ederek "Haliliye Belediyemiz ilkleri başardı. Türkiye'de şu an glütensiz ekmek yapan 4 fırın bulunuyor ve biri burada Şanlıurfa'da. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri çok şanslı. Çölyak hastaları adına belediyemize teşekkür ederim." dedi.

Fırında görevli gıda mühendisi Gamze Bayık ise çölyak hastalarının bundan sonra taze bir şekilde glütensiz ekmeğe ulaşabileceklerini kaydetti.