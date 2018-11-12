Güneydoğulu Çocukların Parkta Güneş Keyfi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sınır ilçelerinden olan Ceylanpınar ilçesinde havanın güneşli olmasını fırsat bilen çocuklar soluğu parklarda aldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hava sıcaklığının 20 dereceyi bulmasının ardından çocuklar ilçe merkezinde bulunan Ceylanpınar Belediyesi'ne ait Gençlik parkında soluğu aldılar. Çocuklar oyun parkında bulunan oyun araçlarıyla oynarken ilçe halkı ise banklarda oturarak sıcak havanın tadını çıkardılar. Kış mevsimine sayılı günler kaldığından dolayı güneşin tadını çıkardıklarını ifade eden Mehmet Tekin"Hava sıcaklığından faydalanarak çocuğum ile birlikte ilçe merkezinde bulunan parka gelerek çocuklarımı oyun gruplarında eğlendirdim. Çevrenin temiz olması ve bizlere bu parkı kazandıran Ceylanpınar Belediyesine teşekkür ederim" diye konuştu. - ŞANLIURFA