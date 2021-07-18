Güneydoğu Yerel Gazeteciler Derneği gazetecilere saldırıyı kınadı

Güneydoğu Yerel Gazeteciler Derneği (GYGD), Diyarbakır'da silahlı bir saldırı olayına giden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Sedat Irmak ve Demirören Haber Ajansı (DHA) kameramanı Nurettin Fidancı'ya yapılan saldırıyı kınadı.

Güneydoğu Yerel Gazeteciler Derneği (GYGD), Diyarbakır'da silahlı bir saldırı olayına giden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Sedat Irmak ve Demirören Haber Ajansı (DHA) kameramanı Nurettin Fidancı'ya yapılan saldırıyı kınadı.

GYGD tarafından yapılan açıklamada, gazetecilere yapılan bu saldırıların kabul edilemez olduğu belirtildi. Açıklamada, "DHA kameramanı Nurettin Fidancan ile İHA muhabiri Sedat Irmak, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde haber takibi yaptıkları sırada bir grubun saldırısına uğramışlardır. Meslektaşlarımıza görevleri başında yapılan bu çirkin saldırıyı esefle kınıyor; gazetecilere yapılan bu tür saldırıları kabul etmediğimizi belirtmek istiyoruz. Zor şartlar altında görevini yerine getirmeye çalışan gazetecilere yönelik bu tür saldırıların artık son bulmasını istiyoruz. Güneydoğu Yerel Gazeteciler Derneği (GYGD) olarak saldırıya uğrayan meslektaşlarımız Nurettin Fidancan ve Sedat Irmak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırganlarla ilgili gerekli adli ve yasal işlemlerin ise bir an önce başlatılmasını talep ediyoruz" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı