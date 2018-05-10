Güneydoğu Yenilenebilir Enerjisiyle Öne Çıkmak İstiyor

GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanı Sadrettin Karahocagil, "Uluslararası anlamda yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sektörüne ilişkin bölgenin farkındalığının artırılması için çaba gösteriyoruz." dedi.

Karahocagil, Harran Üniversitesi ile GAP BKİ iş birliğinde GAP Tarımsal Araştırmalar Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen "Uluslararası Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kongresi"nde yaptığı konuşmada, bölge kentlerinin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusunda ciddi potansiyeli bulunduğunu söyledi.

GAP olarak bölgede bu anlamda yapılan her türlü yatırım ve çalışmaya destek olmaya çalıştıklarını anlatan Karahocagil, ülke genelinde bölgenin potansiyelinin rahatlıkla fark edilebilir duruma geldiğini vurguladı.

Şu anda bölgenin potansiyelini dünyaya duyurmaya çalıştıklarına dikkati çeken Karahocagil, "Yıllardır bölgede bu alanda çalışmalar yapılıyor. Hedefimiz bölgenin yenilenebilir enerji alanında bilinilirliğinin artırılmasıdır. Uluslararası anlamda bu sektöre ulaşımın kolaylaştırılmasını istiyoruz. Uluslararası anlamda yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sektörüne ilişkin bölgenin farkındalığının artırılması için çaba gösteriyoruz. Bu anlamda bu kongre çok büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Uluslararası ilgi fazla

GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği (YENEV) Merkezi Kurucu Başkanı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Yeşilata da dünyada çok az sayıda merkezin kendi adıyla özdeşleşen uluslararası çapta kongreleri gerçekleştirebileceğini söyledi.

Kongreye uluslararası anlamda yoğun ilgi olduğunu belirten Yeşilata, 10 ayrı ülkeden 115 bilim adamının kongreye katılım sağladığını dile getirdi.

Yeşilata, "Uluslararası kısımda ülkelere baktığımızda Amerika, Çin, Danimarka ve Japonya gibi ülkelerden katılımlar var. Coğrafi olarak bize yakınlığı bulunan Ürdün, Suudi Arabistan ve İran'dan misafirlerimiz var. Kongremize toplam 181 bildiri sunuldu. Kabul edilen bildiri sayısı ise 150'nin üzerindedir. Bu bildirilere baktığımızda kabul edilen bildirilerin tüm yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanına hitap ettiğini görüyoruz. Güneş enerjisi, biyokütle, jeotermal ve rüzgar enerjileri dışında yeni yeni ticarileşmeye başlayan yakıt pili teknolojilerinden de gelen bildiriler var. Ağırlık güneş enerjisi alanındadır." şeklinde konuştu.

Harran Üniversitesi (HRÜ) GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği (YENEV) Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azmi Aktacir ise kongrenin bölgede potansiyelin en yüksek olduğu kentte yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özellikle yurt içinden ve dışından sektörün ilgisini kente çekebilmeyi hedeflediklerini belirten Aktacir, "Bölgedeki güneş enerjisi, biyokütle ve hidroelektrik gibi diğer kaynakların daha etkin kullanılabilmesine yönelik çalışmaların paylaşılmasını sağlamak istedik. Bu tür çalışmalar bölgemizde çok sınırlı, biz burada bilim insanlarını bölgeye getirerek sektöre katkıda bulunmayı ve bölgenin potansiyelinin bir şekilde herkese duyurulmasını amaçladık ve oldukça da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kongre kapsamında bölge illerinde eğitim gören lise öğrencileri arasında Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinde Yenilikçi ve Kolay Çözümler Proje Yarışması da düzenlendi.

Yarışmada dereceye giren 30 öğrencinin güneş enerjisiyle ilgili yaptığı projeler de merkezde sergilendi.