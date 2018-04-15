Güneydoğu'ya Turist Akını

Güneydoğu bölgesinde bahar mevsimiyle tarihi ve turistik yerler turist akınına uğruyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Gaziantep'teki tarihi yerler, sıcak havayla birlikte doldu taştı.

Terör olayları ve Kış mevsimi nedeniyle turizmin oldukça azaldığı Güneydoğu Bölgesi Bahar mevsimiyle canlandı. Dünyanın bir çok ülkesinden gelen turistlerin ilgi gösterdiği Güneydoğu, yerli turistlerinde ilgi odağı oluyor. Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep gibi kentlerdeki tarihi, turistik yerler en çok ilgi gören bölgeler oluyor.

Gaziantep'te bulunan tarihi kale, meşhur bakırcılar çarşısı, tarihi sokaklar, park ve bahçeler çarşı merkezinde en çok gezilip görülen yerler oluyor. Gaziantep Kalesinin meşhur olduğunu belirten Metin Altunhan, "Batman'dan Gaziantep'e geliyorum. Gaziantep Kalesi başta olmak üzere tarihi yerlerini gezmeye geldik. Kalenin dış manzarası da iç manzarası da güzel. Stratejik açıdan çok önemli bir yerde inşa edilmiş. Gerçekten Gaziantep Kalesi gezilip görülmesi gereken bir mekan" dedi.

İstanbul'dan Gaziantep'e gelen Rıdvan Kösen, "Bugün Gaziantep Kalesi'ni gezme fırsatım oldu. Kaleyi çok beğendim desem yeridir hatta hayran kaldım. Dünyanın birçok yerine gezdim ama burayı gezmek bugüne kısmetmiş. Güneydoğu'ya hiç gelmediğimiz için yabancı bir ülkeye gidecekmiş gibi hissediyordum. Fakat buralara geldiğimde, buraların da çok güzel ve harika olduğunu gördüm. Ailemle beraber Gaziantep'e geldim. Herkesin buralara gelip görmesini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Bazı turistler ise park ve bahçelerde oturarak, sıcak havanın ve baharla açan rengarenk çiçeklerin oluşturduğu manzaranın tadını çıkarıyor. - GAZİANTEP