Güneydoğu'ya 40 Milyonluk Dev Yatırım İçin İmzalar Atıldı

Güneydoğu'ya 40 milyonluk dev yatırım için imzalar atıldı

Mardin kabuğunu kırdı

MARDİN - Dicle Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Mali Destek Programları kapsamında Mardin'den destek almaya hak kazanan milyonluk projelerin imzaları Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın katılımı ile atıldı.

DİKA'nın 2018 Yılı Mali Destek Programları olan "Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi" ile "Kentsel Altyapının İyileştirilmesi" programları kapsamında Mardin'den destek almaya hak kazanarak uygulama aşamasına geçilen 12 proje ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hayata geçecek toplam değeri 40 milyon TL olan yatırımlar için imzalar atıldı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mustafa Yaman, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, ilçe kaymakamları ve kurum amirlerinin katılımı ile projeler basına tanıtıldı. Ajans, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak, bölge potansiyelinin en verimli şekilde kullanılması amacıyla mali destek programları uygulayacak. 2018 yılında toplam 40 Milyon TL bütçe ile "Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi" ve "Kentsel Altyapının İyileştirilmesi" Mali Destek Programları yürütülecek.

"Yeni yatırımcılara yeni sanayi alanları açılıyor"

Mardin Valisi Mustafa Yaman bölgede sağlanan huzur ile yatırımcının dikkatinin bölgeye çekildiğini ve yeni organize sanayi bölgelerini için çalışmaların hızla sürdüğünü kaydederek; "12 proje için imza attık. Bu proje Mardin için bölge için önemli. Hem kaymakamlıklarımız belediyelerimiz önemli yatırımlar yapacaklar. Ajansların görevi iller arasında rekabet oluşturmak illerin tanıtımı ve ajansın bölgesine dahil illeri diğer iller ile rekabet edilebilir hale getirmek. Artık bölge yeniden huzurlu günlere kavuştu. Ben DİKA yönetimine ve proje destek ekibine teşekkür ediyorum. 12 proje bu sene için destek verdik geçtiğimiz yıllarda 12 projeye 17 milyonluk bir destek sunulacak. Mardin organize sanayi bölgemizde kasite doldu. İkinci organize sanayi bölgesinin alt yapısını bitirmek üzereyiz. Ayrıca Nusaybin ve Midyat içinde yeni organize sanayi bölgeleri için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

"40 milyonluk dev yatırım"

Bu kapsamda Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinden toplam 73 proje başvurusu alındığı belirtildi. Değerlendirme süreci sonunda Mardin'den 12, Batman'dan 7, Siirt'ten 7 ve Şırnak'tan 13 olmak üzere toplam 39 proje destek almaya hak kazandı. Ajansın teknik desteği ve ilgili paydaşların katılımıyla geliştirilen bu projelerin, yerel ve bölgesel kalkınma açısından büyük önem arz ettikleri bildirildi.

Basına ve kamuoyuna tanıtılan projeler, Nusaybin merkez Lozan Caddesi İyileştirme Projesi 1 Milyon TL, Mardin İli Kültür Envanteri Projesi 1.3 Milyon TL, Ömerli Meydanı ve Tarihi Çarşılarını Turizme Kazandırma Projesi 2.4 Milyon TL, Mardin Organize Sanayi Bölgesi Güvenlik Altyapısının Geliştirilmesi Projesi 1.5 Milyon TL, Tarihi Savur Çamaşırhanesinin Turizme Kazandırılması Projesi 300 Bin TL, Midyat Tarihi Çarşılarının Canlandırılması Projesi 2.4 Milyon TL, Midyat'ta Mesleki Eğitimle İstihdama Katkı Sağlıyoruz Projesi 500 Bin TL, Mor Yakup Kilisesi Restorasyonu ve Zeynel Abidin Cami Turizm Altyapısının Hazırlanması Projesi 900 Bin TL, Derik Prof. Dr. Aydın Ayaydın Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Projesi 2 Milyon TL, Nusaybin Belediyesi Spor Kompleksi Projesi 2 Milyon TL, Dargeçit Rekreasyon Projesi 1.4 Milyon TL, Engel Tanımayan Yetenekli Sınıflar Projesi 650 Bin TL destek alarak bölgede uygulamaya geçecek.

DiKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ bölgedeki olumlu gelişmelere destek vermekten mutlu olduklarını ifade ederek; "Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" Bölgenin ticaret ve sanayi alanlarının altyapısının iyileştirilerek rekabetçiliğinin artırılması ve turizm potansiyelinin değerlendirilerek rekabet edebilir düzeye getirilmesini amaçlamaktadır. "Kentsel Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı" Bölgemizde Mardin'de Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçeleri ile Şırnak'ta merkez Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde kentsel üst yapı ve ortak yaşam alanlarının geliştirilerek kent merkezlerinde yaşanabilirlik düzeyinin artırılmasını amaçlamaktadır" dedi.