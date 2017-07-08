Güneydoğu Traktör'den "Tarla Tatbikatı" Etkinliği

Case IH Şanlıurfa bayisi Güneydoğu Traktör, düzenlediği "Tarla Tatbikatı" etkinliğinde 2 gün boyunca bölge çiftçilerine tarım ve teknolojinin bir arada sunulduğu saha deneyimleri yaşattı.



TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, Case IH'in Şanlıurfa bayisi Güneydoğu Traktör, bölge çiftçilerini tarımda yaşanan yenilikleri paylaşmak üzere düzenlediği saha etkinliklerinde ağırladı.



Viranşehir ve Siverek'te düzenlenen tarla tatbikatlarına, Şanlıurfa ve çevre illerden yoğun katılım oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneydoğu Traktör'ün sahibi Şıhmüslüm Korkmaz, Case IH tarla tatbikatlarına gösterilen yoğun ilginin, ürünü birebir deneyimletme yaklaşımının doğruluğunu gösterdiğini bildirdi.



Tarla tatbikatlarına katılan çiftçileri Case IH'in Puma, Maxxum, Farmall, Farmall C, JXB, JX ve JXC serisi traktörleriyle Viranşehir'de 15, Siverek'te ise 50 dönümlük alanlarda bir araya getirdiklerini aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:



"Çiftçilerimiz, kendi çalışma alanları olan tarlada kendilerine sunduğumuz traktörlerin güç, performans ve yeteneklerini birebir deneyimlemekten büyük keyif alıyorlar. Deneme sürüşleri sırasında gerek değişen ihtiyaçları konusunda bize bilgi veriyor gerekse de bilgi almak istedikleri konuları bizlere danışıyorlar. Gösterilen yoğun ilginin, etkinliklerin aslında çiftçimizle bir araya gelebileceğimiz en yararlı platform olduğunun kanıtı diye düşünüyoruz."