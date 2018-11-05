Mardin'de "Güneydoğu Oda ve Borsaları Akreditasyon Sistemi Kıyaslama Çalıştayı" düzenlendi.

Kızıltepe ve Nusaybin'deki oda ve borsalar tarafından bir otelde düzenlenen çalıştaya, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden oda ve borsaların genel sekreterleri ve akreditasyon sorumluları katıldı.



Çalıştayda, TOBB Akreditasyon Kurulu Sekreteri Özge Karatepe ve uzmanlar, yaptıkları sunumlarda oda ve borsaların performans kriterleri, kıyaslama çalışması, sosyal medya yönetimi hakkında bilgi verdi.



TOBB Birliği Akreditasyon Kurulu Üyesi ve Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Şahin, çalıştayın Mardin'de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şahin, çalıştayın borsa ve odaların akreditasyon çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını dile getirerek, "Türkiye genelinde 269 borsa ve odamız akredite olmuş. Bunun 46'sı 5 yıldız. Tüm oda ve borsaların A sınıfı hizmet verebilmesi için bu çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz." dedi.