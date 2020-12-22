Güneydoğu'nun yüksek rakımlı yerleri için kar uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Güneydoğu'nun yüksek rakımlı yerleri için kar uyarısı

22.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:50
Güneydoğu'nun yüksek rakımlı yerleri için kar uyarısı

Yurdun güneydoğu kesimlerinin yüksek rakımlı yerlerinde bugün kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Yurdun güneydoğu kesimlerinin yüksek rakımlı yerlerinde bugün kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van'ın güney ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Bu yerlerde yağışların 1000 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayına karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk İsmail Demir Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Şevket Çoruh Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Samet Aybaba Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Alman Adana İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güneydoğu'nun yüksek rakımlı yerleri için kar uyarısı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 13:50:32. #1.14#
title