Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Bu toprağın evladı olarak Güneydoğu'nun terörle anılması sizin gibi beni de çok rahatsız ediyor. Geride kaldı o günlerimiz. Artık Güneydoğu deyince bir kültür, tarih, turizm şehri duyuyorum ve mutlu oluyorum." dedi.

Bakan Fakıbaba beraberinde Mardin Milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı ile Vali Mustafa Yaman'ı ziyaret etti.

Daha sonra milletvekilleri ile yürüyerek, parti il başkanlığına geçen Fakıbaba, AK Parti hükümeti olarak insanların mutluluğunu artırma gayretini gösterdiklerini bildirdi.

İnsanların yarına umutla bakmaları için çalıştıklarını vurgulayan Fakıbaba, "Bu toprağın evladı olarak Güneydoğu'nun terörle anılması sizin gibi beni de çok rahatsız ediyor. Geride kaldı o günlerimiz. Artık Güneydoğu deyince bir kültür, tarih, turizm şehri duyuyorum ve mutlu oluyorum. Hem Şanlıurfa'da hem Diyarbakır da hem Mardin de otel rezervasyonları şimdiden dolmaya başlamış. Bu mükemmel bir gelişim. Bölge olarak çok kıymetli bir yerdeyiz." diye konuştu.

"Dünü unutup, yarına bakmamız lazım"

Oyunların üstesinden birlikte geleceklerini vurgulayan Fakıbaba, şunları söyledi:

"Bu ülke 15 Temmuz FETÖ terör örgütünün darbe teşebbüsünü gördü. Allah'a çok şükür ele ele verdik bunu atlattık. Doğu ve Güneydoğu gelişmesi engellenmemiş olsaydı şimdi Mardin,Şanlıurfa, Diyarbakır, Siirt, Batman da yaşayan kardeşlerimizin hepsi, başta Kürtler olmak üzere Türkiye'nin en zengin insanlarıydı. Sadece turizmden elde edeceğimiz gelirle çok farklı yerlerdeydik. Dünü unutup, yarına bakmamız lazım. Bizim zenginliğimizi maalesef dezavantajlı bir alana dönüştürmeye çalışmışlar ama Allah'a çok şükür el ele verdik ve vereceğiz. Başka yolu yok."

"Öyle bir algı yaratılıyor"

Bölgede yaşanan elektrik kesintilerine değinen Bakan Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla elektriklerin kesildiği iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın kendisini sorunun çözümü için görevlendirdiğini aktaran Fakıbaba, "'Sayın Fakıbaba gideceksin Mardin'de ne oluyor çözeceksin.' dedi. Güya Sayın Cumhurbaşkanımız demiş ki 'elektriklerini kesin.' Öyle bir algı yaratılıyor. Oysa Sayın Cumhurbaşkanımızın Mardin'e ne kadar önem verdiğini en iyi ben bilen kardeşlerinizden biriyim. Öyle bir şeyin olması mümkün değil." ifadelerini kullandı.